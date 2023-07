Calciomercato Milan – Brescianini di nuovo in uscita: va al Frosinone

Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, Marco Brescianini, centrocampista classe 2000, reduce dalla stagione trascorsa in prestito in Serie B al Cosenza (con 3 gol e 2 assist in 39 partite tra regular season e playout), lascerà nuovamente il Milan - suo club di appartenenza - in questo calciomercato estivo.