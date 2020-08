Calciomercato Milan – Brescianini ceduto in prestito: l’obiettivo del giocatore

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Un prestito annunciato e ufficializzato nella giornata di ieri. Marco Brescianini è stato ceduto alla Virtus Entella in prestito secco. L’obiettivo del Milan, come già successo con Tommaso Pobega, è quello di far crescere il giocatore in Serie B, così che possa giocare con continuità e maturare. L’obiettivo del ragazzo, secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, è ovviamente quello di mettersi in mostra per affermarsi un domani con la maglia rossonera.

