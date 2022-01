Calciomercato Milan – Bremer, si lotta con Inter, Juventus e Napoli

Le ultime news sul calciomercato del Milan: si continua a pensare Gleison Bremer. Sul difensore ci sono anche Inter, Juventus e Napoli

Il Milan sul calciomercato è molto interessato a Gleison Bremer. Tuttosport si sofferma sul futuro del difensore, che sta disputando un grande campionato sotto la guida di Ivan Juric. Il brasiliano ha un contratto in scadenza nel 2023 e la sensazione è che possa lasciare i granata al termine della stagione.

E' vero che il presidente Urbano Cairo si è detto fiducioso per il rinnovo, ma è altrettanto vero che tutte le big lo seguono con molta attenzione. Pensiamo ad esempio all'Inter, che cerca un sostituto di Simon De Vrij la prossima estate. Ma anche la stessa Juventus, che deve trovare un erede all'altezza della coppia difensiva composta da Bonucci e Chiellini (73 anni in due). Infine c'è il Napoli che ha individuato in Bremer il sostituto ideale qualora Koulibaly se ne andasse.