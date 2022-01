Calciomercato Milan – Bremer, si intensificano i contatti con il Torino

Le ultime news sul calciomercato del Milan: l'infortunio di Tomori costringe a tornare sul mercato. La dirigenza ci prova per Bremer

Potrebbe essere Gleison Bremer l'uomo giusto per il calciomercato del Milan. Come viene riportato da Tuttosport, l'infortunio di Fikayo Tomori costringe il club rossonero a prendere un difensore. Le idee non mancano, ma il problema è quello di trovare la giusta combinazione tra esigenze tecniche e quelle economiche.

Per quanto riguarda Bremer, si potrebbero intensificare i contatti con il Torino nei prossimi giorni. I due club sono in contatto per il trasferimento di Pellegri, e quindi sarà inevitabile parlare del difensore. I granata non vogliono cederlo a gennaio, ma è chiaro che un'offerta importante potrebbe cambiare la situazione Attenzione anche al nome di Theate, difensore che si sta mettendo in luce con il Bologna di Mihajlovic. Poi c'è sempre Bailly: ecco come stanno le cose.