Calciomercato Milan – Difesa, Bremer può arrivare a due condizioni

Gleison Bremer resta un obiettivo di calciomercato del Milan. Quali sono le reali possibilità di arrivare al brasiliano del Toro? Le ultime

Daniele Triolo

Gleison Bremer, classe 1997, difensore centrale del Torino, al Milan nel prossimo calciomercato estivo? La pista non si è del tutto raffreddata, tutt'altro. Sul giocatore, che può andare via a 25 milioni di euro dopo aver prolungato il contratto con i granata di Urbano Cairo fino al 30 giugno 2024, c'è l'interesse di tanti club in Serie A (Juventus, Inter, Napoli), in Premier League (Liverpool, Tottenham e Manchester City, che hanno un budget più alto) e Bundesliga (Bayern Monaco).

Per 'Tuttosport' oggi in edicola i rossoneri non sono di certo tagliati fuori dalla corsa a Bremer. Il quale si sta caratterizzando come uno dei migliori difensori del nostro campionato. Per il Milan, però, il numero 3 del Torino rappresenta, al momento, soltanto un'alternativa a Sven Botman, classe 2000, centrale olandese del Lille che il Diavolo vede come la priorità del calciomercato estivo 2022. Perché Botman davanti a Bremer?

Perché l'ex Ajax e Heerenveen è mancino ed in grado di impostare il gioco: le caratteristiche, in sostanza, di Alessio Romagnoli, capitano del Milan in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e che, al momento, non ha ancora accettato la proposta di rinnovo sottopostagli dal club di Via Aldo Rossi. Non dovesse giungere ad un accordo con il Lille per Botman, a quel punto il Milan tornerebbe su Bremer per la prossima sessione di calciomercato.

I rossoneri potrebbero arrivare a mettere le mani sul centrale verdeoro, secondo 'Tuttosport', per contanti più Tommaso Pobega, attualmente in prestito secco al Torino. Per la stagione 2022-2023, magari, Pobega rimarrebbe in granata in prestito con diritto di riscatto in favore dei granata fissato a 18-20 milioni di euro. Ciò faciliterebbe l'uscita di Bremer verso il Diavolo. Milan, in vista uno scambio con il Napoli? Le ultime news di mercato >>>

