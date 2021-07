Calciomercato Milan – Brandt, due situazioni frenano l’operazione

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Julian Brandt è nel mirino dei rossoneri. Ma prenderlo dal Dortmund non è poi così facile ...

Il Milan, per questa sessione estiva di calciomercato, ha messo gli occhi su Julian Brandt. Il centrocampista offensivo tedesco, classe 1996, secondo 'TuttoMercatoWeb' è dato in uscita dal Borussia Dortmund dopo aver vissuto una stagione anonima in giallonero. Sia con Lucien Favre in panchina sia con Edin Terzic.