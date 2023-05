Calciomercato Milan, Brahim Diaz presto la trattativa

"Nessun cambio su Brahim Diaz. Non farà parte delle conversazioni finali tra Real Madrid e Borussia Dortmund per Bellingham, non sarà incluso nell'affare. Non è mai stato nella lista Borussia Dortmund. Il Milan proverà a firmare Brahim Diaz dal Real Madrid, poiché i colloqui avranno luogo presto". Nessun interesse quindi, dei tedeschi verso Brahim Diaz, che resta uno dei nomi del calciomercato del Milan. LEGGI ANCHE: Milan, non solo Kamada. Ecco un altro nome a paremetro zero