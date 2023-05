Calciomercato Milan – Brahim Díaz, riscatto complicato: i motivi

Il Milan sta pensando di trattenere Brahim Díaz a titolo definitivo dal Real Madrid. La situazione, però, non si preannuncia ancora chiara

'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Brahim Díaz, attaccante del Milan, protagonista di una grande partita contro la Sampdoria: un gol, due assist e tanta sostanza. Il fantasista andaluso, classe 1999, tornerà però ad essere un calciatore del Real Madrid - dopo tre anni in prestito in rossonero - dal prossimo 30 giugno.

Milan, si punta a trattenere Brahim Díaz — Brahim Díaz ha prima scalzato Hakan Çalhanoğlu, quindi ha spinto in panchina Charles De Ketelaere. Come ricordato dal quotidiano torinese, Brahim ha giocato 122 partite negli ultimi tre anni, di cui ben 87 dal primo minuto. Per mister Stefano Pioli, dunque, il numero 10 di Málaga è un titolare. Motivo per cui il Diavolo vorrebbe trattenerlo a titolo definitivo.

Nei prossimi giorni l’entourage di Brahim Díaz e suo padre, secondo “MARCA”, quotidiano vicino al Real Madrid, incontreranno i dirigenti delle due società per parlare di futuro. Il giocatore vorrebbe rimanere a Milano, mentre il Real Madrid pensa a lui come possibile contropartita da inserire in altri affari, come quello per Jude Bellingham con il Borussia Dortmund.

Differenza netta tra domanda e offerta sul cartellino — Di certo, ha concluso 'Tuttosport', il Real Madrid non sembra oggi disposto a fare sconti al Milan che ragiona sui 20 milioni di euro, forse qualcosa meno, contro una richiesta di circa 25-30. L’affare, dunque, si annuncia in salita ed abbastanza complicato. Milan, per la trequarti una vecchia fiamma >>>