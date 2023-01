Calciomercato Milan – Brahim Díaz, questa l’offerta per il Real Madrid

'Tuttosport' oggi in edicola, proiettandosi al prossimo calciomercato estivo, ha parlato della situazione di Brahim Díaz , fantasista andaluso classe 1999 , che, come noto, è in prestito dal Real Madrid al Milan fino al prossimo 30 giugno .

Calciomercato Milan, Brahim Díaz 'conteso' con il Real Madrid

In Spagna sostengono come si tratti di un prestito secco. In Italia, al contrario, la stampa è convinta che il Milan abbia un diritto di riscatto sul cartellino del giocatore fissato a 22 milioni di euro. Con le 'Merengues', però, che potrebbero riacquistarlo per 27.