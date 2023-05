Calciomercato Milan – Brahim Diaz vuole restare: si tratta col Real

Milan, Brahim Diaz vuole restare

Brahim Diaz, si legge, a Milano si trova bene e ormai si sente un titolare della squadra. Vorrebbe rimanere, il Milan lo vorrebbe tenere, ma anche il Real Madrid valuterebbe il suo futuro, non tanto per inserirlo in rosa, quanto per incassare il più possibile dalla sua cessione. Milan e Real non avrebbero un accordo scritto sul riscatto, ma due estati fa si sarebbero stretti la mano su due possibili cifre: 22 milioni per il riscatto rossonero, 27 per il controriscatto. Il Milan, soprattutto se ci sarà qualificazione alla Champions, farà la sua offerta, cercando magari di limare uno sconto. Il Real vorrebbe la cifra pattuita, ma una novità potrebbe giocare in favore dei rossoneri, ovvero il possibile rinnovo di Asensio: il fantasista, in scadenza, sembrava destinato all'addio, ma se dovesse rimanere, allora a maggior ragione il Real non avrebbe bisogno di Diaz.