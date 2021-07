Calciomercato Milan – Brahim Díaz sta per tornare: le cifre dell’affare

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Brahim Díaz vestirà la maglia rossonera anche nella stagione 2021-2022. Ma con un'altra formula

Il Milan ha ottenuto dal Real Madrid di riprendere Brahim Díaz: tornerà, dunque, in rossonero in questo calciomercato estivo. Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. A differenza di quanto accaduto l'estate scorsa, però, quando il fantasista di Málaga giunse a Milano in prestito secco, stavolta i due club hanno rivisto la formula dell'operazione.