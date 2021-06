Calciomercato Milan – Brahim Diaz, si limano i dettagli con il Real Madrid

Le ultime sul calciomercato del Milan: Brahim Diaz dovrebbe restare in rossonero la prossima stagione. Vicino l'accordo con il Real Madrid

Il Milan, in questa sessione estiva di calciomercato, è intenzionato a confermare in rosa Brahim Diaz. Il fantasista ha giocato una buona stagione in rossonero, dimostrandosi decisivo soprattutto nelle ultime partite. Secondo quanto scritto da Tuttosport, oggi in edicola, lo spagnolo sarebbe felice di continuare la sua avventura con la maglia del Milan. Per quanto concerne la trattativa con il Real Madrid, si starebbero limando gli ultimi dettagli. Maldini e Massara vogliono trattenere Brahim Diaz e dunque c'è ottimismo per la chiusura dell'affare. Possibile il rinnovo del prestito inserendo però questa volta il diritto di riscatto. Intanto Romagnoli sarebbe vicino all'addio al Milan.