Calciomercato Milan – Brahim Díaz, si cerca l’accordo con il Real Madrid

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Brahim Díaz giocherà in rossonero anche nella prossima stagione. Ma con quale formula?

Daniele Triolo

Il Milan è molto vicino a trattenere Brahim Díaz in rossonero in questa sessione estiva di calciomercato. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. I rapporti tra il Milan ed il Real Madrid, come noto, sono eccellenti e l'arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina delle 'Merengues' altro non ha fatto che agevolarli.

Non ci sono, pertanto, preclusioni da parte del Real Madrid alla cessione di Brahim Díaz al Milan anche per la stagione 2021-2022: bisogna soltanto trovare il giusto incastro. Il Milan, nella fattispecie, spinge per un prestito biennale, fino al 30 giugno 2023, con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro.

Il Real Madrid, al contrario, vorrebbe accorciare i tempi e garanzie di incassare: per i 'Blancos', quindi, sarebbe meglio un prestito annuale, fino al 30 giugno 2022, con obbligo di riscatto sempre fissato a quella cifra. Dettagli, in fin dei conti. Per la 'rosea', alla fine, una soluzione che accontenta tutti si troverà. Riscatto Tonali, si è inserita la Juventus: le ultime news >>>