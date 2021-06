Calciomercato Milan – Brahim Díaz, sì al Diavolo. Ma ad una condizione

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Brahim Díaz, con tutta probabilità, vestirà rossonero anche nella stagione 2021-2022

Daniele Triolo

Milan e Real Madrid, in questa sessione di calciomercato, continuano a trattare per Brahim Díaz. I rossoneri, infatti, vogliono trattenere il fantasista di Málaga in organico dopo una buona, prima stagione disputata a Milano. Un'annata iniziata bene e conclusa ancora meglio con la qualificazione alla prossima Champions League.

Il Milan crede nelle qualità di Brahim Díaz e vuole dunque rimetterlo a disposizione del tecnico Stefano Pioli. La trattativa tra le parti procede spedita (anche le 'Merengues' sono convinte della bontà della soluzione milanista per il trequartista andaluso). C'è, però, una questione in sospeso.

Secondo quanto riferito da 'calciomercato.it', è il diritto di riscatto in favore del Milan. Il Diavolo, infatti, vorrebbe sì riprendere Brahim Díaz, ma non più con la formula del prestito secco, com'era accaduto la scorsa estate. Questo per avere la possibilità di acquistare il giocatore nell'estate 2022 a titolo definitivo.

I 'Blancos', dal canto loro, non vorrebbero perdere il controllo del cartellino di Brahim Díaz e, pertanto, spingono per ottenere un diritto di contro-riscatto nell'operazione. E cosa ne pensa Brahim Díaz? Per 'calciomercato.it', il giocatore vorrebbe tornare al Milan in prestito secco per un anno.

La sua intenzione, infatti, sarebbe quella di non recidere il cordone ombelicale che lo lega alla 'Casa Blanca'. Il suo sogno, un giorno, è poter giocare titolare nel Real Madrid. Motivo per cui Brahim Díaz starebbe anche aspettando di incontrare il tecnico Carlo Ancelotti: per capire che prospettive vede per lui a Madrid in futuro.

Brahim Díaz non escluderebbe neanche l'ipotesi di restare a Madrid in questo calciomercato. O Real o Milan (per un anno): non ci sono altre strade per l'ex Manchester City.