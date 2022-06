Calciomercato Milan – Brahim Díaz rimane: lo vuole mister Pioli

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha ricordato come Brahim Díaz non lascerà il Milan nel calciomercato estivo. Il club rossonero, infatti, non ha intenzione di privarsi di Brahim nonostante la passata stagione, iniziata benissimo dal fantasista andaluso e culminata con lo Scudetto, sì, ma da spettatore, non sia di certo stata tra le migliori.