Calciomercato Milan – Brahim Diaz, Real Madrid colpito dalla sua crescita

Le ultime news sul calciomercato del Milan: secondo Marca il Real Madrid è rimasto colpito dalla crescita di Brahim Diaz

AS, in edicola questa mattina, si è soffermato su Brahim Diaz, calciatore del Milan. Il Real Madrid sarebbe rimasto colpito dalla crescita del trequartista, che sta facendo molto bene in maglia rossonera. Il club spagnolo starebbe pensando di riportarlo a Madrid già la prossima estate, ma difficilmente il Milan lo lascerà andare, visto il prestito biennale fino al 2023. Solo a quel punto il Real Madrid potrebbe decidere di acquistarlo, visto che l'accordo stipulato la scorsa estate con i rossoneri prevede un prestito biennale con diritto di riscatto per i rossoneri e contro riscatto a favore degli spagnoli. Milan, assalto ad un giocatore della Juventus per gennaio. Le ultime >>>