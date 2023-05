Calciomercato Milan – Brahim Díaz rimane? Giunge un assist inaspettato

Brahim Díaz potrebbe rimanere al Milan a titolo definitivo nel prossimo calciomercato estivo. Motivo? Ce ne parla in Spagna 'El Nacional'

Brahim Díaz, arrivato al Milan nel calciomercato estivo 2020, è ormai in prestito in rossonero dal Real Madrid per la terza stagione consecutiva. Un prestito inizialmente annuale, poi allungato per altre due stagioni. Anni in cui Brahim è diventato sempre più importante per il Diavolo di Stefano Pioli.

Calciomercato Milan: 'redde rationem' per Brahim Díaz — Maglia numero 21 prima e numero 10 poi sulle spalle, il nativo di Málaga ha giocato fin qui 117 partite con la maglia del Milan in tutte le competizioni, segnato 17 gol e fornito 12 assist. Un rendimento buono, cresciuto in quest'ultima stagione. Al punto tale che Paolo Maldini e Frederic Massara hanno dichiarato di voler puntare su di lui anche per il futuro.

Il prossimo 30 giugno scadrà il prestito di Brahim Díaz e il giocatore, dunque, farà ritorno alla casa madre. C'è, però, un 'gentlemen agreement' tra le parti (Milan e Real Madrid sono in ottimi rapporti) per trovare un accordo sul futuro del classe 1999. Il Diavolo, come detto, lo vorrebbe ancora. Anche il club di Florentino Pérez, però, avrebbe voluto Brahim di nuovo a Valdebebas.

Asensio rinnova con il Real. A patto che Brahim non torni — Perché il condizionale? Secondo quanto riferito da 'El Nacional', in Spagna, potrebbe giungere un assist inaspettato al Milan per la conferma di Brahim Díaz a titolo definitivo. Lo ha confezionato Marco Asensio, classe 1996, obiettivo di mercato del Diavolo e in scadenza di contratto con i 'Blancos'. Il Real Madrid gli ha offerto il rinnovo di contratto e Asensio avrebbe anche detto di sì.

Ma ad un unica condizione. Ovvero, che Brahim Díaz non torni a Madrid, altrimenti gli insidierebbe il posto da titolare nella formazione di Carlo Ancelotti. Insomma, privilegiando - come sembra - il rinnovo di Asensio al ritorno di Brahim, il Real Madrid potrebbe anche accettare, ora, le proposte economiche del Diavolo, inferiore ai 22 milioni di euro dei quali si è sempre ipotizzato sulla stampa. LEGGI ANCHE: Milan, occhi su un figlio d'arte per giugno >>>