Calciomercato Milan – L’obiettivo è comprare Brahim Diaz dal Real Madrid

Nelle ultime settimane in casa Milan sta tenendo banco la questione Brahim Diaz. Lo spagnolo, il cui cartellino è di proprietà del Real Madrid, è infatti conteso fra i due club. I Blancos lo vorrebbero riportare in Spagna, a fronte soprattutto delle sempre più probabili partenze di Marco Asensio, Dani Ceballos e Mariano Diaz. D'altro canto il Diavolo, dopo le prestazioni mostrate in tempi recenti, non vorrebbe privarsi del suo numero '10'.