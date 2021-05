Calciomercato Milan – Brahim Diaz, possibile rinnovo del prestito

Le ultime sul calciomercato del Milan: Tuttosport fa il punto su Brahim Diaz, che potrebbe rimanere in rossonero per un'altra stagione

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sul calciomercato del Milan. In primo piano c'è il futuro di Brahim Diaz, uno dei protagonisti nella partita contro la Juventus. Non solo ha segnato il gol del momentaneo 1-0, ma ha praticamente scombussolato i piani di Pirlo. Una rete fantastica, un rigore procurato e altri due tiri pericolosi che hanno impensierito Szczesny.