Calciomercato Milan – Brahim Diaz, possibile prestito biennale | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: continuano i contatti con il Real Madrid per Brahim Diaz. Possibile un prestito biennale

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina si sofferma sul futuro Brahim Diaz. I rapporti con il Real Madrid sono ottimi, dunque c'è ottimismo da parte del Milan per la permanenza dello spagnolo, che vuole rimanere in Italia. Diaz, però, vorrebbe mettere le radici a Milano e quindi spera in una formula funzionale da questo punto di vista. A Maldini e Massara andrebbe bene un prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Possibile che il Real Madrid chieda qualcosa in più o pretenda l'obbligo. Insomma, le due situazioni sono da delineare, ma la volontà comune è quella di proseguire insieme. Novità anche sul futuro di Diogo Dalot.