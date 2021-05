Calciomercato Milan – Brahim Diaz, possibile la permanenza in rossonero

Le ultime sul calciomercato del Milan: secondo il quotidiano Tuttosport il futuro di Brahim Diaz in rossonero è incerto

Tuttosport, in edicola questa mattina, mette in primo piano il calciomercato del Milan. Da valutare a tal proposito il futuro di Brahim Diaz. C'è la possibilità concreta che lo spagnolo possa tornare al Real Madrid per giocarsi le sue carte con Zidane, ma Pioli è soddisfatto del suo rendimento, nonostante non sia un titolare della sua squadra. Per questo motivo Brahim Diaz potrebbe anche restare al Milan per un'altra stagione: al termine del campionato ci sarà un incontro tra la dirigenza rossonera e l'entourage del calciatore per decidere sul da farsi. Intanto il Milan pensa a un difensore.