Calciomercato Milan – Brahim Diaz e Messias: il riscatto è incerto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Tuttosport si interroga sul futuro di Junior Messias e Brahim Diaz, trequartisti rossoneri

Salvatore Cantone

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma su Brahim Diaz e Junior Messias. Il Milan, avendo perso Hakan Calhanoglu, ha puntato su due giocatori per sostituire il turco, ma le cose sono andate in maniera diversa rispetto ai programmi iniziali. O meglio: i rossoneri sono al primo posto in campionato e dunque l'assenza del turco non si è sentita, ma allo stesso tempo la falla del trequartista non è stata completamente colmata. Il brasiliano è stato impiegato da Pioli stabilmente a destra, mentre lo spagnolo non è riuscito ad avere continuità.

Messias e Diaz sono stati acquistati dal Milan in prestito con diritto di riscatto: il primo annuale, il secondo biennale. I due, per motivi diversi, non hanno mantenuto le aspettative. Messias è partito bene, ma poi si è un po' perso, stesso discorso per Brahim Diaz, che addirittura non segna da settembre. Per questo il club rossonero sta valutando effettivamente se riscattarli o meno.

Non si può parlare in ogni caso di una vera bocciatura, perchè comunque ci sono stati dei momenti positivi, ma probabilmente serve qualcosa in più in quelle porzioni di campo. Per Messias si dovrà prendere in estate una decisione, mentre per Brahim Diaz c'è la possibilità di attendere un'altra stagione. Lo scudetto potrebbe agevolare la conferma di entrambi: chi più e chi meno, tutti hanno contributo al grande campionato disputato dal Diavolo. Intanto pronto un colpo di calciomercato dal Portogallo.

