Calciomercato Milan – Brahim Diaz, l’agente è in Italia | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: come viene riportato dal Corriere dello Sport l'agente di Brahim Diaz è a Milano

Sono ore importanti per conoscere il futuro di Brahim Diaz. Come riportato dal Corriere dello Sport, l'agente dello spagnolo sarebbe in questi giorni a Milano. Maldini e Massara proveranno a intavolare una trattativa per accontentare sia il giocatore, sia il Real Madrid, e sia ovviamente il club rossonero. Il Milan vorrebbe un nuovo prestito, inserendo però un diritto di riscatto. Come detto, l'agente di Brahim Diaz è in Italia, e quindi ci saranno de nuovi contatti nelle prossime ore. Il calciomercato del Milan entra nel vivo: ecco la strategia di Elliott e Maldini