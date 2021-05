Calciomercato Milan – Brahim Diaz in bilico, ecco l’alternativa

Il Milan vuole confermare Brahim Diaz dal Real Madrid nel prossimo calciomercato, ma è difficile. Eventualmente è Under l'alternativa.

La stagione è andata bene e Brahim Diaz ha convinto tutti al Milan, così che ora i rossoneri vorrebbero confermarlo nel prossimo calciomercato. Non sarà semplice, perché il Real Madrid ha già fatto capire come non ci siano le intenzioni di cederlo a titolo definitivo (ha una clausola da 750 milioni), ma si potrebbe imbastire una trattativa per il prestito. Il diritto di riscatto potrebbe essere inserito solo con un successivo diritto di recompra. Potrebbe essere decisiva la volontà del folletto spagnolo classe 1999, che vorrebbe restare al Milan. Nel caso in cui non si concretizzasse la conferma, il Milan ha pronta l'alternativa: Cengiz Under, turco classe 1997 attualmente al Leicester, ma di proprietà della Roma. Il giocatore non ha raggiunto i parametri necessari a far scattare l'obbligo di riscatto e tornerà in giallorosso. Il prezzo però non cambia ed è di 23 milioni di euro. I rossoneri ragionano.