Calciomercato Milan – Brahim Díaz in arrivo: ora il Diavolo ha fretta

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Brahim Díaz vestirà rossonero anche nel 2021-2022. Di mezzo, però, ci sono le Olimpiadi di Tokyo

Daniele Triolo

Il Milan, come noto, sta stringendo i tempi per riportare Brahim Díaz in rossonero in questa sessione di calciomercato. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sul fantasista nativo di Málaga. Spiegando come ormai tutti i dubbi sull'operazione sembrano essersi diradati.

Brahim Díaz, il cui cartellino è di proprietà del Real Madrid, tornerà a vestire la maglia del Milan. Avverrà con la formula del prestito con diritto di riscatto. Nell'estate 2022, dunque, il Diavolo avrà l'opportunità di riscattare il cartellino del giocatore a titolo definitivo. E le 'Merengues', contestualmente, di monetizzare dal loro trequartista.

Per 20 milioni di euro, quindi, Brahim Díaz diventerà interamente rossonero tra dodici mesi. Con il benestare del 'nuovo' tecnico del Real Madrid, l'amico Carlo Ancelotti, il Milan riaccoglierà a Milanello il talentuoso Brahim Díaz. Il 'CorSport' si domanda, però, quando questo trasloco sarà a tutti gli effetti ultimato.

Già perché Brahim Díaz, con tutta probabilità, martedì figurerà nell'elenco dei convocati della Spagna per le Olimpiadi di Tokyo e, pertanto, si aggregherà alla spedizione delle 'Furie Rosse' alla ricerca della medaglia d'oro. Certamente una bella soddisfazione per il giocatore. Ma un grattacapo in più per Stefano Pioli, che dovrà rinunciare ad allenarlo in ritiro a Milanello.

La Spagna esordirà a Tokyo il 22 luglio prossimo e, qualora dovesse arrivare in fondo alla competizione, Brahim Díaz lascerebbe il Giappone non prima del 7 agosto. Andrà in vacanza e, pertanto, salterà sicuramente le prime gare ufficiali della stagione 2021-2022 con il Milan, che partirà il weekend del 21-22 agosto con la prima giornata di Serie A.

Salterà la preparazione, mettendosi a disposizione di Pioli, di fatto, per settembre inoltrato. Motivo per cui il Milan, oltre che a chiudere rapidamente l'accordo con il Real Madrid per lui, sta accelerando per l'altro nuovo trequartista e per il nuovo centravanti.