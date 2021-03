Calciomercato Milan – Brahim Díaz, il Real Madrid fissa il prezzo

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Brahim Díaz, in prestito secco dal Real Madrid, proseguirà la sua avventura in maglia rossonera?

Sembra che il Real Madrid abbia già fatto filtrare, in ambienti rossoneri, la cifra per la cessione di Brahim Díaz al Milan a titolo definitivo: non meno di 30 milioni di euro. Il club di Via Aldo Rossi, però, non sembrerebbe disposta a pagare tale importo. Dunque, a meno che le 'Merengues' non scendano sul prezzo o non concedano il rinnovo del prestito, magari con un diritto di riscatto a cifre inferiori, il numero 21 rossonero appare destinato ad andare via a giugno.