Calciomercato Milan – Brahim Diaz, ecco la volontà del Real Madrid | News

Secondo i media spagnoli Milan e Real Madrid stanno trattando per Brahim Diaz: i blancos vogliono cercare di trattenerlo

In primo piano c'è sempre il futuro di Brahim Diaz. Lo spagnolo ha disputato con il Milan un ottimo finale di stagione, con Pioli che vorrebbe trattenerlo, anche se non sarà così scontato. Secondo i colleghi di Goal Espana il club rossonero e il Real Madrid stanno trattando già da qualche giorno il ritorno dello spagnolo in Italia. I blancos non vorrebbero perdere la priorità su Brahim Diaz e dunque l'intesa potrebbe essere raggiunta con un nuovo prestito. Oppure, un'altra possibilità, è una cessione a 30 milioni di euro con un'opzione di recompra per il club spagnolo. Il grande Dino Zoff ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni: ecco il suo pensiero su Gianluigi Donnarumma