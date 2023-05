Calciomercato Milan, distanza per Brahim Diaz: richiesta e offerta

Richiesta e offerta

Il Real Madrid, proprietario del cartellino, chiede attorno ai 30 milioni di euro per vendere definitivamente Brahim Diaz, una cifra molto importante. I rossoneri invece sarebbero disposti ad arrivare a 18-20 milioni per il 23enne di Malaga. Nei prossimi giorni sono previsti incontri per trattare sia con il giocatore che con la squadra della capitale spagnola. Ci sarebbe quindi una forbice importante tra richiesta e offerta del Milan. Vedremo se ci saranno novità nelle prossime settimane. LEGGI ANHCE: Milan, casting in attacco. Il nuovo nome dall'Olanda