Calciomercato Milan – Diaz vuole rimanere, il punto della situazione

Il trequartista del Milan Brahim Diaz è intenzionato a rimanere in rossonero anche nei prossimi mesi. Il punto della situazione

Fabio Barera

Nel corso di questi anni la continuità non è stata certamente il suo punto di forza, ma quando si accende è difficile fermarlo. Anche questa stagione il Milan ha deciso di puntare tanto su Brahim Diaz e lo spagnolo ha dimostrato di valere ampiamente la maglia rossonera. Tra le sue perle si ricorda il coast to coast messo a segno contro la Juventus.

L'unico piccolo problema è che Brahim Diaz non è ancora un giocatore del Milan a tutti gli effetti. A differenza di Theo Hernandez, in questi anni l'iberico non ha mai convinto pienamente la dirigenza a compiere un investimento importante per lui.

Milan, incontri in programma per il riscatto di Brahim Diaz — Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, però, sembra essere chiara la volontà delle parti. Diaz sa che non troverebbe spazio al Real Madrid e per questo vorrebbe rimanere al Milan. I rossoneri, anche per le mancate risposte da Charles De Ketelaere non disdegnano la possibilità di dargli un'altra chance.

E allora, secondo quanto riferito dal noto quotidiano le parti avrebbero in programma diversi incontri nelle prossime settimane. Non prima di aver concluso tutti i discorsi per i rinnovi, comunque a buon punto a detta di Maldini. La richiesta del Real Madrid sarebbe di 22 milioni di euro, cifra che il Milan vorrebbe cercare di abbassare il più possibile. Milan, Bennacer rinnova: stipendio e precisazioni sulla clausola>>>