Calciomercato Milan – Brahim Díaz ancora rossonero: tutti i dettagli

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Brahim Díaz, fantasista andaluso, indosserà nuovamente la maglia rossonera nella prossima stagione

Altro colpo di calciomercato per il Milan: manca, infatti, solo l'ufficialità per il ritorno di Brahim Díaz. Il fantasista andaluso, classe 1999, ha giocato in rossonero nella stagione 2020-2021 con la formula del prestito secco dal Real Madrid. Il ragazzo ha convinto tutti, a Milanello, invogliando i dirigenti rossoneri ad impostare una nuova trattativa con le 'Merengues'.