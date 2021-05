Calciomercato Milan – Brahim Díaz ancora rossonero? Le parole di Massara

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Brahim Díaz ha soddisfatto tutti. Il d.s. Frederic Massara conferma la volontà di trattenerlo

Eccezion fatta per Milan-Cagliari di ieri sera, dove è stato praticamente un fantasma, Brahim Díaz ha convinto nella sua annata rossonera. Preso in prestito secco dal Real Madrid nel corso della scorsa sessione estiva di calciomercato , dal prossimo 1° luglio il fantasista di Málaga tornerà alla 'Casa Blanca'.

L'intenzione del Milan , però, sarebbe quella di trattenerlo a Milano . Vedremo se per un'altra stagione, sempre con la formula del prestito, oppure se trattandone l'acquisto a titolo definitivo. Ieri, prima della partita poi pareggiata contro i sardi a 'San Siro', il direttore sportivo Frederic Massara ha parlato proprio del futuro di Brahim Díaz.

"Ci eravamo ripromessi con il Real Madrid di parlare a fine campionato, abbiamo un'ottima relazione con loro. Verificheremo se ci saranno le condizioni per proseguire con Brahim Díaz - ha dichiarato Massara -. Soprattutto, ci siederemo con l'allenatore per pianificare il futuro".