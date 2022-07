Calciomercato Milan – Dal Belgio: “De Ketelaere, offerta respinta”

Il Milan ha in Charles De Ketelaere un obiettivo prioritario del suo estivo. Al punto tale che, secondo le ultime indiscrezioni, i rossoneri hanno presentato un'offerta di 20 milioni di euro più bonus al Bruges per il fantasista classe 2001 , autore di 18 gol e 10 assist in 49 partite tra campionato, Champions League e coppe nazionali nell'ultima stagione.

Che l'offerta fosse bassa, si sapeva. Ma ha avuto il merito, di fatto, di avviare i negoziati tra Milan e Bruges per De Ketelaere. Il collega belga Alexandre Braeckman , attraverso un post pubblicato sul suo account ufficiale sul popolare social network 'Twitter', ha specificato però un particolare importante della questione. Che non taglia fuori il Diavolo, tutt'altro!

"Come previsto, l'offerta del Milan per Charles De Ketelaere è stata rifiutata - ha scritto il giornalista belga -. I due club continueranno a discutere". Pertanto, per il Diavolo nulla è perduto. Anche se i rossoneri dovranno sempre fare i conti con l'interesse di Leeds United e Leicester City per il giocatore. Centrocampo, ecco chi piace al Milan. Le ultime news di mercato >>>