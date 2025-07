Calciomercato Milan, braccio di ferro tra Jashari e il Bruges

Per dare il via libera alla cessione di Jashari al Milan in questo calciomercato estivo, il Bruges - secondo la 'rosea' - si aspetta un rilancio dei rossoneri. Di quanto? Pubblicamente, il Bruges dice di volere 40 milioni di euro. La sensazione, però, è che a 35 si possa chiudere.

Giorgio Furlani e Igli Tare , rispettivamente amministratore delegato e direttore sportivo del Milan sono fermi a 32,5 e al momento non intendono muoversi da questa proposta. Un'offerta sul tavolo da tempo, che non è sufficiente, che ha creato la situazione di stallo. Uno stand-by che sta anche cominciando a generare nervosismo nell'entourage di Jashari.

Non è escluso che il giocatore 'strappi' con il Bruges

Ora che succederà? Ieri Jashari si è allenato, seppur parzialmente, per la prima volta con i compagni di squadra. Non è escluso che il giocatore 'strappi' con il Bruges, chiedendo di allenarsi da solo fino a che le negoziazioni con il Milan non vedranno la parola 'fine', in un senso o in un altro.