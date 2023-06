Calciomercato Milan, Bozzolan andrà in prestito

Secondo quanto riferito dal quotidiano 'Il Centro', il Pescara, compagine di Serie C allenata da Zdenek Zeman, ha messo nel mirino Bozzolan per la stagione 2023-2024. Lo vorrebbe in prestito dal Milan, ritenendo il giovane calciatore originario di Desio (MB) l'elemento perfetto, per via delle sue caratteristiche tecniche, per il 4-3-3 del boemo.