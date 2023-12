Calciomercato Milan – Il Bournemouth spinge per il rinnovo di Kelly

Uno dei nomi accostati al Milan in vista delle prossime sessioni di calciomercato per rinforzare il reparto arretrato è quello di Lloyd Kelly. Addirittura lo stesso Geoffrey Moncada si sarebbe recato in Inghilterra nelle scorse settimane per vederlo da vicino nel corso di un match tra Bournemouth e Burnley. A dimostrazione di quanto il ragazzo sia apprezzato in casa rossonera.