Calciomercato Milan – Difesa, Botman resta un nome caldissimo

Sven Botman resta la priorità del Milan per il calciomercato estivo. È lui il difensore prescelto per rinforzare la retroguardia del Diavolo

Sven Botman, centrale olandese classe 2000 di proprietà del Lille, resta la priorità del Milan per il calciomercato estivo. Ne ha parlato il quotidiano sportivo 'Tuttosport' in edicola questa mattina. È lui il difensore prescelto dai dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara per rinforzare la retroguardia del Diavolo di Stefano Pioli.