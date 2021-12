Calciomercato Milan – Botman si fa ad una sola condizione: il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Sven Botman è uno dei profili che il club segue con maggiore attenzione per rinforzare la difesa

Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, uno dei preferiti del Milan per rimpiazzare il suo numero 24 è Sven Botman . Classe 2000 , piede mancino , l'olandese Botman gioca in Francia, nel Lille , club con il quale il Diavolo ha ottimi rapporti, testimoniati anche dalle recenti operazioni Rafael Leão ( 2019 ) e Mike Maignan ( 2021 ). Nonché l'interesse per il centrocampista Renato Sanches .

Il Lille, però, per cedere Botman chiede almeno 30 milioni di euro. Una richiesta che, per il quotidiano romano, è proibitiva per le casse del Milan. La situazione, però, potrebbe variare e tendere al positivo, per il club di Via Aldo Rossi, nel caso in cui i francesi aprissero alla cessione del loro difensore con la formula del prestito. Vedremo se con diritto oppure obbligo di riscatto. Milan, Maldini pronto a piazzare un gran colpo in difesa >>>