Calciomercato Milan – Quattro colpi di qualità: uno può essere Brekalo

Jošip Brekalo potrebbe essere uno dei quattro colpi di qualità nel calciomercato estivo del Milan. Ecco chi sono gli altri tre

Daniele Triolo

Sven Botman, Renato Sanches, Jošip Brekalo e Divock Origi: questi potrebbero essere i quattro colpi del Milan nel calciomercato estivo secondo 'Tuttosport' oggi in edicola. Il club di Via Aldo Rossi, infatti, prevede almeno questi quattro innesti di qualità nell'organico di mister Stefano Pioli. L'obiettivo è quello di essere ancora più competitivo in Serie A e in Champions League. Anche se, per esempio, non si escludono ulteriori acquisti, per esempio un terzino sinistro che faccia da vice Theo Hernández qualora fosse ceduto Fodé Ballo-Touré.

Il Milan, quindi, vuole prendere almeno un giocatore forte per reparto. In difesa, andrà via Alessio Romagnoli. Il suo posto, nelle intenzioni del Diavolo, sarà preso da Botman, classe 2000, centrale olandese mancino che dovrebbe arrivare dal Lille per 30 milioni di euro. Farà coppia con Fikayo Tomori, in attesa del perfetto recupero di Simon Kjær. Senza dimenticare l'ottimo Pierre Kalulu, che, in questa stagione, ha fatto vedere di essere un gran bel difensore e non più un semplice giovane di belle speranze per il futuro.

A centrocampo, medesima situazione. Via Franck Kessié, promesso sposo del Barcellona e dentro, questa è la volontà del Diavolo, il portoghese Sanches, classe 1997, che dovrebbe arrivare, sempre dal Lille, per 25 milioni di euro tutto incluso. Anche se sembra che questa cifra possa essere rivista al ribasso. Manca soltanto l'intesa con Jorge Mendes, procuratore dell'ex Benfica e Bayern Monaco, sull'ingaggio del giocatore e poi sarà fatta. Sanches, così come Kessié, può giocare sia in mediana sia come 'trequartista tattico' nel 4-2-3-1 di Pioli.

Quindi, ha riferito 'Tuttosport', la vera novità di calciomercato per il Milan potrebbe essere rappresentata da Brekalo, la cui candidatura appare in forte ascesa negli ultimi giorni. L'esterno offensivo croato, classe 1998, autore di 7 gol e 2 assist in 31 partite tra Serie A e Coppa Italia in stagione con il Torino, ha fatto sapere al club granata di non voler essere riscattato. Tornerà, quindi, al Wolfsburg, ma pronto per ripartire. Chiaramente, ha dietro un'altra società, pronta a versare ai tedeschi gli 11 milioni di euro previsti dall'accordo con il Toro.

Lui, però, vuole giocare la Champions e il Milan rappresenterebbe una gran soluzione. Il Diavolo, per altro, aveva già cercato Brekalo nel calciomercato estivo 2019, quando c'era ancora Zvonimir Boban, suo connazionale, in dirigenza. Il Milan, ad ogni modo, non dimentica le piste Marco Asensio (Real Madrid) e Domenico Berardi (Sassuolo) nel ruolo di esterno destro d'attacco. Infine, capitolo centravanti. Già preso Origi. Si svincolerà dal Liverpool a parametro zero e svolgerà le visite mediche con i rossoneri dopo la finale di Champions League del 28 maggio.

Per il belga, che completerà il reparto con Olivier Giroud e un terzo attaccante (sarà Zlatan Ibrahimović o un giovane nel caso in cui lo svedese si ritirasse?), pronto un contratto di quattro anni, fino al 30 giugno 2026, per un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Maldini punta un big per il Milan: le ultime news di mercato >>>

