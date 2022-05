Calciomercato Milan – Ibrahimovic verso il ritiro. Ma cosa farà dopo?

Zlatan Ibrahimovic dovrebbe lasciare il calcio giocato dopo Sassuolo-Milan di domenica. Questa è la previsione del 'Corriere dello Sport'

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Zlatan Ibrahimovic , attaccante del Milan , poiché, dopo la partita di domenica a Reggio Emilia contro il Sassuolo , rappresenterà uno dei principali 'nodi da sciogliere' in casa rossonera. I bene informati, infatti, sostengono che Zlatan fosse pronto, domenica scorsa, in occasione di Milan-Atalanta , ad entrare in campo per godersi il congedo dal pubblico di 'San Siro'.

Questo per via degli acciacchi al ginocchio che non gli lasciano tregua. La previsione più razionale, pertanto, per il 'CorSport' è che Ibrahimovic lasci il calcio dopo Sassuolo-Milan. E, successivamente, 'improvvisare il futuro'. La famiglia di Mino Raiola, da Montecarlo, spinge affinché Zlatan entri in scuderia, stavolta non come assistito ma dall'altra parte della 'barricata'. Ma ci sono anche pressioni, da Milanello, affinché continui al fianco di Pioli anche soltanto come 'mental coach'.