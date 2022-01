Calciomercato Milan – Botman rossonero a giugno, c’è il sì del giocatore

Sven Botman, obiettivo di calciomercato del Milan, non arriverà ora. Tutto rinviato alla prossima estate, ma il Diavolo ci crede davvero

Il Milan ha provato, in questo calciomercato invernale, a prendere Sven Botman dal Lille. Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola era lui, il centrale olandese classe 2000, il grande obiettivo del Diavolo per sostituire l'infortunato Simon Kjær, che starà fuori fino al termine della stagione.

Non è stato possibile, però, convincere il club francese a lasciar andare Botman in questa sessione di calciomercato. Il Milan, ad ogni modo, non mollerà l'ex Ajax e Heerenveen. Il club rossonero sta già lavorando per acquistarlo la prossima estate. C'è già il sì del giocatore, che avrebbe voluto trasferirsi a Milano già subito.

Il Milan pensa che Botman, mancino che già conosce i meccanismi della difesa a quattro, costruirà con Fikayo Tomori una coppia di centrali di altissimo livello per l'immediato futuro e non ha, dunque, alcuna intenzione di farselo scappare. Presenterà, quindi, un'offerta importante al Lille a giugno per portarlo in rossonero.

Scendono, al contempo, le quotazioni del brasiliano Gleison Bremer, di proprietà del Torino, sul quale, come noto, c'è anche l'Inter. Assalto a Theo: in cambio un grande bomber? Le ultime news di mercato >>>

