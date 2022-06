Calciomercato Milan – Speranza Botman, dura per Sanches: PSG avanti

Sven Botman e Renato Sanches, obiettivi del Milan per il calciomercato estivo, tornati in bilico per le vicende societarie. La situazione

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Sven Botman e Renato Sanches, obiettivi di calciomercato del Milan da mesi ma che, al momento, si sono allontanati dal club di Via Aldo Rossi per via delle incertezze societarie che non hanno ancora portato, per esempio, al rinnovo del contratto di Paolo Maldini e Frederic Massara.

Calciomercato Milan, si insisterà per Botman e Sanches

Il Milan, ha evidenziato la 'rosea', spera per Botman così come per Renato Sanches. Su quest'ultimo, però, è passato in vantaggio il PSG. I francesi, infatti, possono offrire più soldi al Lille rispetto ai rossoneri e, come dirigente, hanno ingaggiato quel Luis Campos che, per il suo connazionale Sanches, è quasi un secondo padre.

"Occasioni perse sul mercato? Non lo so. Noi siamo più riservati di altri e non ho l'impressione che stiamo perdendo colpi", ha dichiarato ieri Paolo Scaroni, Presidente del Milan, alla trasmissione 'La Politica nel pallone' in onda su GR Parlamento. Milan, budget scarso per il mercato? La strategia di Maldini e Massara >>>