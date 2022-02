Calciomercato Milan – Botman, principio di accordo sulle cifre

Ieri c'è stato un incontro nella sede del Milan per Botman: si è parlato per la prima volta di cifre. Ecco le ultime notizie.

Principio di accordo tra il Milan e Sven Botman, difensore olandese classe 2000 del LOSC, che è ormai prossimo a trasferirsi in rossonero in estate. Ieri c'è stato un incontro a Casa Milan con i suoi agenti e si è parlato già di cifre. L'accordo è già stato quasi raggiunto: come riporta Nicolò Schira, contratto di cinque anni con un ingaggio di 2,5 milioni all'anno. Il difensore centrale è ovviamente l'obiettivo principale del Milan, che è ormai vicinissimo ad assicurarselo. Già a gennaio aveva praticamente avuto la parola dal club francese per l'estate e ora si sta lavorando per limare tutti i dettagli. Leggi le notizie più importanti di oggi a tema rossonero >>>