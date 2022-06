Calciomercato Milan – Botman, il tempo sta scadendo: la situazione

Sven Botman, obiettivo di calciomercato del Milan per la difesa, è corteggiato anche da top club in Premier League. Bisognerà accelerare ...

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Sven Botman, obiettivo del Milan per rinforzare la difesa in questo calciomercato estivo. Questo perché negli ultimi giorni, il centrale olandese ha lanciato dei chiari ed inequivocabili segnali al club rossonero. Parlando, infatti, prima ad 'Algemeen Dagblad' e quindi 'ESPN', Botman ha manifestato tutta la sua voglia di approdare a Milanello.

Il quotidiano torinese, allora, si domanda cosa manchi per concludere questa operazione, tra l'altro in piedi già dallo scorso calciomercato di gennaio. Botman e il Milan hanno raggiunto un'intesa da mesi. Ma con il Lille, club di appartenenza del classe 2000, la trattativa non sarebbe ancora entrata nel vivo. Principalmente per due motivi: i francesi stanno cambiando Presidente, poi Paolo Maldini e Frederic Massara non hanno ancora rinnovato il loro contratto con il Diavolo.

Botman ha fretta anche perché, sullo sfondo, c'è sempre il Newcastle. Il club di Premier League non giocherà la Champions League come il Milan e non avrà il fascino dei rossoneri, vero. Ma sta corteggiando molto il difensore 'oranje' ed il club francese, pronto a mettere sul piatto per l'ex Ajax e Heerenveen una cifra superiore ai 30 milioni di euro che, al contrario, investirebbe il Diavolo in quest'affare.

Senza dimenticare, poi, come Botman piaccia anche ad altri due club di Premier League, Tottenham e Manchester United. Maldini e Massara, tornati a Milano, penseranno ai loro contratti e poi ad incontrare Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird, di ritorno in Italia, per capire quanto budget avranno a disposizione per il mercato. Il tutto mentre, secondo 'Tuttosport', una corrente di pensiero all'interno di 'Casa Milan' starebbe prendendo piede.

Ovvero, c'è chi pensa che, magari, con il ritorno di Simon Kjær, la conferma ed il rinnovo di Fikayo Tomori e Pierre Kalulu, serva più un centrale di complemento di Botman. Maldini, invece, pensa che per competere in Champions il Diavolo abbia bisogno, dietro, anche e soprattutto dell'apporto dell'olandese. Incontro Milan-Real Madrid in vista: le ultime news di mercato >>>