Mercato Milan – Dopo Botman, il Newcastle tenta lo sgarbo per Tanganga

Il calciomercato del Milan potrebbe essere nuovamente ostacolato dal Newcastle: dopo lo sgarbo Botman, gli inglesi ci provano per Tanganga.

Secondo quanto riporta TuttoMercatoWeb , i Magpies sarebbero pronti a beffare nuovamente il Milan. Per assicurarsi il centrale inglese, i bianconeri offrirebbero al Tottenham un prestito con obbligo di riscatto, formula altamente gradita dagli Spurs.

Attualmente le trattative per portare Tanganga al Milan non sono ancora entrate nel vivo, dal momento che i rossoneri sono concentrati sui fronti De Ketelaere, Sanches e Ziyech; ma la possibilità che il Newcastle possa arrivare prima anche su quest'obiettivo è concreta. Gli occhi del Milan in casa Chelsea: le ultime news di mercato >>>