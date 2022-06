Calciomercato Milan – Botman resiste al Newcastle: si vede rossonero

Sven Botman, obiettivo di calciomercato del Milan, ha scelto. Vuole giocare per i Campioni d'Italia in carica e non per i 'Magpies'

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Sven Botman, obiettivo di calciomercato del Milan, da tempo corteggiato dal club rossonero.

Da mesi, infatti, i dirigenti del club di Via Aldo Rossi, Paolo Maldini e Frederic Massara, hanno individuato nell'olandese il profilo ideale per completare il quartetto di difensori centrali con Simon Kjær, Fikayo Tomori e Pierre Kalulu. Trovata un'intesa con gli agenti di Botman, si pensava che l'offerta di 30 milioni di euro potesse convincere il suo club di appartenenza, il Lille, a cederlo senza problemi.

Calciomercato: Botman tra Milan e Newcastle

Invece, all'orizzonte, si è presentato il ricco Newcastle che ha sedotto il Lille con un'offerta economica per il suo cartellino più alta di quella rossonera. A quel punto, però, Botman si è messo di traverso: si è promesso al Milan, si vede nel Milan e vuole rispettare la parola data. Per la stampa inglese, siamo già in tempo di ultimatum. Se entro pochi giorni il centrale del Lille non salirà su un aereo in direzione Newcastle, le 'Magpies' guarderanno altrove.

Incassato il via libera a procedere con il calciomercato estivo dalla DNCG (Direction Nationale du Contrôle de Gestion), il Lille per acquistare giocatori dovrà cedere. Botman è il primo della lista, con Renato Sanches già promesso sposo del Milan. Il difensore, allo stesso modo, spinge per vestire la maglia rossonera.

Milan, ritrovato appeal sul mercato: tutti vogliono il Diavolo

Ciò che sta accadendo con l'operazione di calciomercato per Botman al Milan non si tratta di un'eccezione. Evidentemente, il ritrovato appeal del Diavolo e lo Scudetto vinto a maggio sta invogliando, ha scritto la 'rosea', tanti calciatori a sposare il vincente progetto rossonero di Maldini e Massara.

Sanches ha ridotto di molto l'iniziale richiesta d'ingaggio per approdare a Milanello. Così come Divock Origi, attaccante che si svincolerà dal Liverpool per il Milan, ha detto no ad un contratto a cifre più alte offertogli dal Villarreal. In Belgio, poi, smaniano di vestire i colori rossoneri sia Noa Lang sia Charles De Ketelaere del Bruges.

Insomma, Botman non è il solo: tutti vogliono il Milan. La società farà di tutto per accontentare i desideri dei ragazzi.