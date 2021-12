Calciomercato Milan – Botman è il prescelto, ma non sarà facile arrivarci

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Sven Botman, resta il grande obiettivo di Maldini e Massara. Costa 30 milioni

L'obiettivo di calciomercato del Milan è Sven Botman del Lille. Secondo quanto viene riportato da Repubblica, è lui il prescelto per sostituire Simon Kjaer. Arrivare al difensore, però, non sarà facile, vista la valutazione di 30milioni di euro e vista la concorrenza. Su Botman, infatti, ci sarebbe anche il ricchissimo Newcastle. Con queste condizioni sarà difficile che l'affare vada in porto per il Milan. Milan, avanti tutta sul nuovo bomber per gennaio! Le ultime news >>>