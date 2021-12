Calciomercato Milan – Botman è il preferito per rinforzare la difesa

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Sven Botman (Lille) è il nome in cima alla lista di Paolo Maldini e Frederic Massara per gennaio

Nell'imminente sessione invernale di calciomercato il Milan acquisterà un difensore centrale e Sven Botman del Lille è il nome in cima alla lista dei desideri dei dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara. Dell'olandese, classe 2000, ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina.

Dopo l'infortunio di Simon Kjær, che salterà il resto della stagione per l'operazione ai legamenti del ginocchio sinistro, il Diavolo si è tuffato sul mercato alla ricerca di un elemento di qualità per rimpiazzare il danese. Si cerca, dunque, il terzo colpo consecutivo in difesa nel mercato di gennaio dopo lo stesso Kjær (2020) e Fikayo Tomori (2021).

Il Milan, nella fattispecie, per Botman vorrebbe intavolare un'operazione di calciomercato proprio simile a quella che, un anno fa, portò Tomori in rossonero dal Chelsea. Ovvero, prestito oneroso con diritto di riscatto a fine stagione (30 milioni il costo totale dell'operazione). Questo per valutare il calciatore nella Serie A italiana e, qualora il suo rendimento fosse uguale a quello dell'inglese, rilevarne il cartellino tra sei mesi.

Affare, questo, che verrebbe incontro alle esigenze, tecniche ed economiche, del Milan. Un po' meno a quelle del Lille, che dovrebbe privarsi del suo miglior difensore centrale, a stagione in corso, senza avere la certezza, poi, di monetizzare dalla sua partenza a fine stagione. Motivo per cui i rossoneri valutano anche piste alternative a Botman: in caso di aperture dal club francese, però, si andrà con decisione su di lui.