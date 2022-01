Calciomercato Milan – Botman è il preferito di Maldini, ma costa tanto

Sven Botman (Lille) è il principale obiettivo di calciomercato del Milan per questo mese di gennaio. Il suo prezzo, però, è proibitivo

Daniele Triolo

I quotidiani sportivi in edicola questa mattina, parlando del calciomercato del Milan, sono tornati su Sven Botman. Il difensore centrale del Lille, classe 2000, è infatti l'obiettivo principale del Diavolo per rinforzare la retroguardia di mister Stefano Pioli. Orfana, come noto, del faro Simon Kjær fino al termine della stagione.

Ieri sera, nel pre-partita di Milan-Roma 3-1 a 'San Siro', Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha parlato di Botman, sottolineando come il giocatore olandese sia molto bravo e seguito dal Milan. Di certo, però, non si tratta, al contempo, dell'unico calciatore che il club di Via Aldo Rossi sta monitorando per rimpolpare la sua difesa.

Questo perché il Lille, che non vorrebbe vendere Botman in questo calciomercato di gennaio, valuta il suo giocatore almeno 30 milioni di euro. Se non di più, come riferito da 'La Gazzetta dello Sport'. Logico, dunque, che il Milan stia valutando anche piste alternative. Nel caso in cui, infatti, i rossoneri non riuscissero a far calare le pretese dei 'Dogues' su Botman, che è comunque il preferito di Maldini, guarderebbero altrove.

Botman è forte, giovane, rappresenterebbe un investimento per il futuro. Ma il Milan, come sottolineato da Maldini, dietro precisa linea del fondo Elliott Management Corporation, dovrà perseguire la sostenibilità. No, dunque, a spese pazze o aste al rialzo. Milan, nome nuovo per sostituire Kjær: le ultime news di mercato >>>