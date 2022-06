Calciomercato Milan – Botman è una chimera: si punterà su un giovane

Sven Botman, uno degli obiettivi prioritari del Milan per il calciomercato estivo, rischia di sfumare. I rossoneri potrebbero mollarlo

Sven Botman , uno degli obiettivi prioritari del Milan per questa sessione estiva di calciomercato , rischia di diventare una chimera. Ne ha parlato il 'Corriere della Sera' in edicola questa mattina.

Sebbene, infatti, non vi siano conferme sui 'rumors' di un budget di 45-50 milioni di euro per il calciomercato estivo del Milan, per il quotidiano generalista una certezza c'è.