Calciomercato Milan – Boom in tre mesi: la rosa vale 100 milioni in più

Ultime Notizie Calciomercato Milan: la rosa vale 100 milioni in più

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, esalta il lavoro del Milan in questi mesi. Con dieci milioni di euro, Maldini e Massara hanno costruito metà della squadra prima in classifica. Tre milioni e mezzo sono stati versati al Siviglia per il riscatto di Kjaer, mentre Donnarumma e Calabria sono cresciuti nel settore giovanile. Se per il centrocampo il Milan ha investito bene, anche l’attacco può essere considerato low cost: Saelemaekers è costato 7 milioni di euro, mentre Ibrahimovic è arrivato a parametro zero. Il valore dello svedese non è quantificabile, tanto è vero che sono in corso le trattative per il rinnovo, così come quello di Donnarumma.

In più ci sono i giocatori per i quali il Milan ha speso e da cui la società potrebbe anche guadagnarci in caso di cessione. Theo Hernandez, ad esempio, pagato 20 milioni di euro, oggi vale almeno il doppio. Quaranta milioni è valutazione di Franck Kessie, il cui contratto è in scadenza nel 2022: la società e l’agente hanno avviato le trattative per il rinnovo. Anche Bennacer, vale di più rispetto a quando è stato acquistato dall’Empoli (16 milioni), così come Calhanoglu, anche se il turco è in scadenza di contratto nel 2021. Insomma, la rosa del Milan vale oggi almeno 100 milioni di euro in più.

Tutto questo è merito del lavoro fatto in questi mesi da Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara, affiancati dal capo scout Moncada e dal direttore organizzativo Almstadt. Il confronto è importante e costante, e questo ha portato a fare scelte ponderate e vincenti. La linea è sempre quella di puntare sui giovani, ma attenzione ad eventuali opportunità di mercato da cogliere. Il Milan è pronto ormai a volare ancora più in alto.